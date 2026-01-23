Uyuşturucu, şiddet, terör... Çocuklara ücretsiz dijital kalkan! Güvenli internet 55 milyona ulaştı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ ABONE SAYISI 55 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Bakan Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahip olduğunu da kaydetti.



Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında Çocuk ve Aile olmak üzere iki profilin olduğunu belirterek, bu profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Çocuk Profili, 'izinli liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yöntemde çocuklarımız güvenli olduğu onaylanmış belirli sayıdaki internet sitelerine erişim sağlamaktadır. Aile Profili ise, 'yasaklı liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilememekte, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişilebilmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 55 milyon kişiyi aştı."