Bakan Göktaş açıkladı: Kadınlara destek için 596 merkez! ADEM’lerde neler var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'den bu yana faaliyet gösteren ADEM'lerde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler verildiğini belirtti.

Yürüttükleri başarılı projeler arasında ADEM'lerin de yer aldığını aktaran Göktaş, bu merkezlerde toplumun temel taşı olan aileyi, kadınları ve çocukları desteklediklerini ifade etti.

ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını kaydeden Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedeflediklerini aktardı.

Göktaş, merkezlerin, aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlardan korunması, milli ve manevi değerler ile toplumun değer yargılarını muhafaza etmek üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal hayata katılımının sağlanması amacı ile faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bakan Göktaş merkezlerde, çocuk yetiştirmenin önemi, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele, meslek edindirme ve katma değer üretimi, atölye çalışmaları gibi uygulamalı ve teorik dersler de verildiğinin bilgisini paylaştı.

Meslek edindirme eğitimleri düzenlenirken yerel koşullar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Göktaş, "Eğitimlerimiz usta öğreticiler tarafından veriliyor. Meslek edindirme kurslarının yanı sıra kursiyerlere yönelik çocuk, aile, sağlık, kişisel gelişim, aile içi şiddetle mücadele gibi konularda eğitim programları, konferans ve seminerler gibi etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan 596 ADEM'lerimizden bugüne kadar 3,3 milyon kişi yararlandı." ifadelerini kullandı.