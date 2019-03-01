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Burun tıkanıklığını 25 saniyede geçiriyor!

Çoğu kişinin en çok yakındığı konuların başında geliyor. Hasta olunduğunda ya da soğuk havalarda burun tıkanıklığına çözüm aranıyor. İşte burun tıkanıklığını 25 saniyede çözecek mucizevi bir yöntem...

Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 11:12
Burun tıkanıklığını 25 saniyede geçiriyor!

Soğuk havaların kapımızı çaldığı şu günlerde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar kaçınılmaz oldu. Bu hastalığın en sıkıntılı tarafı ise burun akıntısı ve burun tıkanıklığı… Kişiye oldukça sıkıntı veren bu durumu yapacağınız 25 saniyelik bir yöntemle geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte burun tıkanıklığını 25 saniye içerisinde hiçbir ilaç kullanmadan geçiren yöntem…

1. ADIM

Dilinizin ucunu, ağzınızın iç kısmının en yüksek noktasına kadar değdirin.

2. ADIM

Orta parmağınızı ve işaret parmağınızı birleştirip kaşınızın tam ortasından olacak şekilde ileriye ve geriye hareketler yapın.

1.ve 2. adımı sırayla 20 saniye boyunca uygulayın.

Son olarak da nefesinizi tutun. Nefesinizi tutmak beyin yaşama iç güdüsünü dikkate alarak burun deliğinizi temizliyor.

Burnunuzu tıkayın ve kafasını çok fazla olmayacak şekilde geriye doğru yaslayın. Rahatsız olacak duruma geldiğinizde parmaklarınızı çekin ve burun tıkanıklığına elveda deyin.

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