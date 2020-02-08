Reflü olan bebek nasıl emzirilir, yatırılır, kilo alır? Tüm detayları ile bebeklerde reflü rehberi

Reflü olan bebeklerde kilo artışları oldukça önemlidir eğer kontrolsüz bir kilo alma durumu varsa bu reflü belirtileri arasında yer alır. Reflü olan bebeğin beslenmesi konusunda doğru yöntem bebeğin az miktarda sık sık beslenmesidir. Her beslenmeden sonra muhakkak gaz çıkarılmalıdır. Öte yandan bebeklerin yalancı emzik kullanmaları reflü tedavisinde oldukça faydalıdır. Reflü olan bebeklere ne iyi gelir? Bu soru da sıklıkla anneler tarafından merak ediliyor. Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü daha az görülmektedir.

REFLÜ OLAN BEBEKLERE NE İYİ GELİR?

Anne ve babalar reflü olan bebeklere ne iyi gelir araştırması yaparken onlara özel bazı cevapları hazırladık. Birincisi anne sütü ile beslenen bebeklerde her zaman reflü belirtileri diğer bebeklere göre daha az görünür. Keçi boynuzu tozu kullanışmış özel maddeler de mamalara eklenebilir bu da reflü riskini azaltır. Beslenme konusunda eğer alerji testinde çıktıysa inek sütünü beslenme listesinden çıkarmanız gerekiyor.

REFLÜ OLAN BEBEK NASIL YATIRILMALI?

Yetişkinler mide rahatsızlıkları çektikleri zaman bunu dile getirebilir fakat bebeklerin öyle bir durumu yoktur, doğal olarak yaşadıkları sıkıntıları ağlayarak dile getirirler. Ağladıkları için anne ve babaları da oldukça fazla üzüntü ve stres çeker. Arama motoru Google'da reflü olan bebek nasıl yatırılmalı sorusu sıkça araştırılıyor bebeğinizi muhakkak sırtüstü yatırın, yatağının başucunu yükseltmek uyumasına destek olur.

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflü olan bebeklerde kusma çok sık görülür. Reflünün diğer belirtileri arasında ise ses kısıklığı, az emme gibi beslenme sorunları, sık sık gaz çıkarma, karın ağrısı, uyku bozuklukları durumlar vardır. Reflü konusunda sıkıntıları ortadan kaldırmak için olmazsa olmazlar arasında anne sütü vardır. Beslenme sonrasında gaz çıkarma da reflünün önlemleri arasında yer almaktadır. Eğer bu önlemler bebeğinizdeki reflü ve mide problemlerini gidermediyse muhakkak uzman hekiminize başvurun.

BEBEKLERDE REFLÜ TEDAVİSİ NASIL OLUR?