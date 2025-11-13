Obezite tedavisine elektronik takip

Obezite tüm dünyada çığ gibi büyüyor. Ülkeler bir dizi önlemle obezite savaş açmış durumda. Sağlık Bakanlığı, 'Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik' i değiştirdi. Yeni yönetmeliğe göre cerrahi dışı tedavi programları güçlendirilirken, tüm merkezlerde klinik performans izleme, multidisipliner ekip zorunluluğu ve elektronik takip sistemi hayata geçirildi.Hastaların öncelikle yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları düzenlenecek, gerektiğinde psikolojik ve davranışsal destek verilecek. Cerrahi müdahale ise yalnızca klinik olarak gerekli durumlarda, uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Bu sayede tedavi süreçleri kişiye özel, aşamalı ve bütüncül bir yaklaşımla yürütülecek.Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle obezite tedavisinde bilimsel rehberlere dayalı, sonuç odaklı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti modeli hedefleniyor.Düzenleme; cerrahi dışı tedavi programlarının güçlendirilmesi, ulusal düzeyde uygulama birliğinin sağlanması, hasta güvenliği ve hesap verebilirliği esas alan bir denetim sisteminin oluşturulmasını öngörüyor.Artık obezite merkezleri yalnızca fiziki koşullarına göre değil, tedavi etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarı göstergeleri üzerinden de değerlendirilecek. Merkezlerin performansı 'yeterli', 'kısmen yeterli' veya 'yetersiz' olarak sınıflandırılacak.'Kısmen yeterli' merkezler için iyileştirme planı zorunlu olurken, 'yetersiz' merkezlerin faaliyeti gerektiğinde durdurulabilecek. Bu sistemle hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verilebilirlik güçlendirilecek.Her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulundurulması zorunlu hale geldi.Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu sistemle tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek, ulusal ölçekte karşılaştırılabilir klinik kalite verileri elde edilecek.Yeni düzenlemeye göre obezite cerrahisi sadece Sağlık Bakanlığı'ndan "Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi" almış genel cerrahi uzmanları tarafından yapılabilecek. Ayrıca bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da dahil edildi. Belge alabilmek için belirli sayıda vaka deneyimi, resmi eğitim programlarını tamamlama ve "Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu" değerlendirmesinden geçme şartı aranıyor.