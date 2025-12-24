Uzmanlardan yılbaşı öncesi sahte alkol uyarısı!

Yılbaşı döneminde piyasaya sürülen sahte içkiler yeniden gündeme geldi. Özellikle metil alkol içeren ürünler, ilk saatlerde belirti vermeden ilerleyip, kalıcı körlük ve ölüme kadar uzanan ağır tablolara neden olabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Temizkan, sahte alkole karşı hayati uyarılarda bulundu.

İLK BELİRTİ GÖZLERDE

Sahte alkol olarak bilinen metil alkolün, halk arasında tüketilen etil alkolden tamamen farklı ve son derece tehlikeli bir madde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, "Metil alkol zehirlenmesinde ilk bulgular genellikle gözlerde ortaya çıkar. Kişiler, alkolü tükettikten sonra kendilerini bir süre iyi hissedebilir ancak yaklaşık 12 ila 24 saat içinde görme bulanıklığı, görmede sislenme ve ışık hassasiyeti gibi şikâyetler başlar" dedi.

KALICI KÖRLÜK NEDENİ

Erken müdahale edilmediği takdirde görme kaybının kalıcı körlüğe kadar ilerleyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kocabora, bu nedenle şüpheli alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan en ufak görme değişikliğinde bile vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.



TÜM ORGANLARDA HASARA YOL AÇIYOR

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ise özellikle yılbaşı dönemlerinde piyasaya sürülen sahte alkolün çok büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, "Metil alkol, halk arasında 'katil alkol' olarak anılıyor. Bu madde sanayide kullanılan, insan sağlığı açısından hiçbir faydası olmayan son derece toksik bir kimyasal. Metil alkol vücuda alındıktan sonra formaldehit ve formik aside dönüşüyor. Bu maddeler, hücresel düzeyde yaygın hasara yol açıyor ve neredeyse tüm organları etkiliyor" dedi. Metil alkolün etil alkolden görünüş, koku ve tat açısından ayırt edilemediğini de vurgulayan Prof. Dr. Göral, şu uyarılarda bulundu: "Ucuz olması nedeniyle piyasaya sürülen sahte alkol, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu durum sadece bir sağlık sorunu değil, açıkça insan hayatıyla oynanan bir cinayettir."

SOLUNUM YETMEZLİĞİ

Metil alkol zehirlenmesinde belirtilerin hemen ortaya çıkmayabileceğini de söyleyen Prof. Dr. Göral, şunlara dikkat çekti: "İlk saatlerde kişiler kendilerini iyi hissedebilir. Ancak 6–8 saat sonra ya da ertesi gün bulantı, kusma, karın ağrısı, karaciğer iltihabı, sarılık, pankreas yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi hayati risk taşıyan tablolar gelişebilir."



VÜCUDU ZEHİRLİYOR

METİL alkolün, etil alkol yerine kullanılan ancak temizlik maddeleri ve antifriz üretiminde yer alan son derece zehirli bir madde olduğuna dikkat çeken Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan ise şöyle dedi: "Bu madde vücutta toksik etki gösterir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli yönlerinden biri, belirtilerin geç ortaya çıkması. Kaçak ve kaynağı bilinmeyen alkol tüketiminin her zaman bu tür zehirlenme risklerini barındırdığı unutulmamalı."