Sağlıklı ‘yılbaşı sofrası’ reçetesi

Özel günlerde beslenme davranışlarının fizyolojik gereksinimlerden ziyade sosyal ve kültürel faktörler tarafından yönlendirildiğini belirten Kocaeli Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Altun, yılbaşı sofralarında özellikle yüksek yağlı, şekerli ve alkollü besinlerin yoğun tüketildiğine dikkat çekerek, şu uyarıları yaptı: "Uygun besin seçimi ve porsiyon kontrolü ile metabolik denge korunabilir. Böylece sağlık riskleri azaltılabilir."

BU GECE HAFİF BESLENİN

Yılbaşı sonrasında hafif, lif içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi, yeterli sıvı alımına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Altun, yılbaşı akşamı beslenmesinin tamamen kısıtlayıcı değil, dengeli ve kontrollü bir yaklaşımla planlanmanın sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Yılbaşı akşamında çok fazla yemek tüketmenin nasıl bir sağlık sorunu yaşatabileceğini ise Doç. Dr. Altun, şöyle sıraladı: "Yemek sonrası ani gelişen hiperglisemi ve insülin yanıtında artış, gastroözofageal reflü, dispepsi ve şişkinlik, trigliserid düzeylerinde akut yükselme, aşırı sodyum alımına bağlı ödem ve hipertansiyon riski ile alkol tüketimine bağlı dehidratasyon ve hipoglisemi gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle beslenme planı bireyin metabolik durumu göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir."

SOFRAYA AÇ OTURMAYIN

DOÇ. Dr. Altun, yılbaşı akşamı sofraya aşırı aç oturulmasının da hızlı ve kontrolsüz besin tüketimine yol açabileceğini ifade ederek, şu önerilerde bulundu: "Öğleden sonra tüketilecek düşük glisemik indeksli ara öğünler, yoğurt, kefir, sebze çorbası olabilir. Bunlar iştah kontrolünü kolaylaştırır."

AKŞAM HİNDİ VE TAVUK

ANA öğün planlamasında ise protein kaynakları olarak derisiz hindi ve tavuk, fırın veya ızgara balık ile kontrollü porsiyonlarda yağsız kırmızı etin tercih edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Altun, "Protein alımı tokluk süresini uzatır ve glisemik yanıtı dengeler. Karbonhidrat kaynağı olarak tam tahılların (bulgur, kepekli pirinç) sınırlı miktarda tüketilmesi, beyaz ekmek ve hamur işlerinden kaçınılması gerekir. Yağ tüketiminde ise zeytinyağı gibi doymamış yağların tercih edilmesi, kızartmalardan uzak durulması gerekir" dedi.

LİF İÇERİĞİ YÜKSEK SALATALAR

DOÇ. Dr. Altun, lifli gıdaların sindirimi desteklediğini ve glisemik yükü azalttığını belirterek, "Yılbaşı sofranızda yoğurt bazlı soğuk başlangıçlar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve lif içeriği yüksek salatalara yer verilmelidir" dedi.

ÇİKOLATALI TATLILAR TERCİH EDİN

TATLI tüketiminde şerbetli tatlılar yerine sütlü, meyveli ve kakao oranı yüksek çikolatalı tatlıların tercih edilmesini öneren Doç. Dr. Altun, "Yeterli su tüketilmeli. Şeker oranı yüksek içeceklerden kaçınılmalı" dedi.