Yıllardır bel fıtığı diye tedavi mi görüyorsunuz? Asıl sebep meğer...

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, bel fıtığı hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Beyin ve sinir cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılan hasta gruplarından birinin omurga hastaları olduğunu belirten Prof. Dr. Erol, "Boyun ve sırt omurlarının yanı sıra en çok bel bölgesiyle ilgili sorunlar görülüyor. Bel fıtığı önemli bir hastalıktır. Bel ağrılarının büyük bir kısmının bel fıtığından değil, mekanik bel ağrısından kaynaklanıyor. Mekanik bel ağrısının kaslar, eklemler, iskelet sistemi ve bu yapıları birbirine bağlayan bağların uzun süreli zorlanması sonucu ortaya çıkmaktadır."

"Bu durumun hastalarda şiddetli bel ağrısına neden olabilir. Mekanik bel ağrısının bel fıtığı ile karıştırılmaması gerekiyor. Bel fıtığına kıyasla mekanik bel ağrıları çok daha sık görülüyor. Bir diğer önemli hasta grubu ise omurilik kanal darlığı olan hastalardır. Bu hastalıkta dejeneratif süreçler sonucunda omurilik kanalında ve sinir köklerinin geçtiği kemik kanallarda daralma ve kireçlenme meydana geliyor. Bu durumun omurilik ve sinir köklerinde sıkışmaya yol açar. Hastaların ayakta dururken ya da yürürken bel, kalça ve bacaklara yayılan şiddetli ağrılar hissettiğini, yürüyüş mesafesi arttıkça oturup dinlenme ihtiyacı duyarlar. Tedavi sürecinin doğru tanıya göre belirleniyor. Bel ve bacak ağrısı şikayeti olan hastaların mutlaka bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına başvurması gerekiyor. Hastaların şikayetlerinin dinlenmesi, gerekli muayene ve tetkiklerin yapılmasının ardından hastalıkların birbirinden ayırt edilebildiğini ve buna uygun tedavi planının oluşturulur" cümlelerini kullandı.

