Ali Tebrizi Hace Kimdir?

XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış devrinin ünlü nakkaşlarındandır; Hâce Ali Tebrîzî ve Hâce Ali Musavvir adlarıyla da anılır. Dost Muhammed onun üstat Seyyid Ahmed Nakkaş ve mücellid üstat Kıvâmeddin ile birlikte Baysungur Mirza tarafından Tebriz'den Herat'a getirildiğini ve Baysungur'un bu üç sanatçıdan Sultan Ahmed Celâyir'in cöngü gibi bir eser hazırlamalarını istediğini yazmaktadır. Sanatçının üslûbu, Baysungur devri Herat tasvir sanatı üslûbu ve kurallarına uygundur. Onun tarafından yapıldığı kesin olarak bilinen bazı minyatürler, 849 (1445) yılında Herat'ta istinsah edilen bir Hamse-i Nizâmî nüshasında yer almaktadır. Sanatçı bu eserin tasvirlerinin yanı sıra tezhiplerini de yapmıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi