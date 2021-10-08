Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (7 Ekim 2021)

Süper Loto sonuçları sorgula! Şans oyunu tutkunları, Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde başlayan çekilişte kazanan numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto sonuçları açıklandı.
Süper Loto'da bu akşam kazanan numaralar: 7-17-23-41-44-47
İşte bilet sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 EKİM 2021
Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinden bulabileceksiniz. Ayrıca bilet sorgulama işlemini de aşağıdan gerçekleştirebilirsiniz...
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.