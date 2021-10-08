Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (7 Ekim 2021)
Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 8.10.2021 07:15

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (7 Ekim 2021)

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 7 Ekim 2021

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Biletlerini alan şans oyunu severler, Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar araştırmasına başladı. 7 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bu hafta kazanan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (7 Ekim)

Süper Loto sonuçları sorgula! Şans oyunu tutkunları, Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Saatler 21.45'i gösterdiğinde başlayan çekilişte kazanan numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları açıklandı.

Süper Loto'da bu akşam kazanan numaralar: 7-17-23-41-44-47

İşte bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 EKİM 2021

Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinden bulabileceksiniz. Ayrıca bilet sorgulama işlemini de aşağıdan gerçekleştirebilirsiniz...

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (7 Ekim 2021)
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