OnePlus ilk kez Samsung'u geçti

OnePlus bu yılın ikinci çeyreğinde (Q2 2018), Hindistan'da ilk kez üst seviye akıllı telefon segmentine liderlik etti ve piyasadaki en yeni cihazı olan OnePlus 6'nın piyasaya sürülmesinin desteği ile %40 oranına ulaştı. Ayrıca OnePlus, üst seviye segmentinde en hızlı büyüyen marka (+% 446) olurken, Apple ve Samsung ise yıl bazında gerileme yaşadılar.

İlginç bir şekilde birkaç gün önce, Samsung'un Hindistan genel akıllı telefon pazarında uzun süre elinde tuttuğu liderlik konumunu Xiaomi'ye kaybettikten sonra geri dönmeyi başardığı belirtilmişti.

Artık iki numarada yer alan Samsung, Samsung Galaxy S9'un geçen yılki Galaxy S8 modeline kıyasla %25 oranında azalan dağıtımı ile üst seviye segmentinin %34 payını elinde tuttu. İlginç bir şekilde, Apple'ın son çeyrekte üst seviye segmenti payı (%14), iPhone 8 ve iPhone X'in dağıtımındaki azalma nedeniyle şimdiye kadarki en düşük seviyesine ulaştı.

Akıllı telefonlar açısından bakıldığında OnePlus 6 üst seviye segmentinde en çok satılan model olarak gözüküyor ve markayı liderlik tablosunun tepesine ulaştırmayı başardı.

Şirketin daha önce yaptığı bir paylaşımda, sadece 22 gün içinde dünya çapında bir milyon OnePlus 6 birim sattığı ve bunun da şirketin tarihindeki en hızlı satılan cihaz olması anlamına geldiğini belirtmişti. Hindistan, OnePlus için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve küresel gelirinin neredeyse üçte birini oluşturuyor.

OnePlus 6'nın arkasından ise Galaxy S9 Plus ve OnePlus 5T geliyor. Bunların ikincisi, OnePlus 6 için hazırlık amacıyla envanteri temizlemek adına çeyreğin ilk yarısında firma tarafından agresif bir şekilde satılmıştı.

Ülkedeki en büyük üç marka Samsung, OnePlus ve Apple; Huawei (P20), Vivo (X21), HMD Global (Nokia 8 Sirocco) tarafından liderlik edilen segmentteki yeni oyuncular sebebiyle bir önceki yılın %95'ine kıyasla, genel üst seviye pazarın %88'ini ellerinde tuttular. yanı sıra LG (V30 Plus). Son birkaç içerisinde Asus, Huawei ve Vivo gibi markalar OnePlus 6 ile rekabet etmek için Hindistan'da kendi üst seviye akıllı telefonlarını piyasaya sürmüşlerdi. (chip.com.tr)

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