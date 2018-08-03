Galaxy Note 9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung yeni telefonlar geliştirmeye ve piyasaya sunmaya devam ediyor. Şirketin bu yılki en merak edilen modeli ise Galaxy Note 9. Aylardır devam eden sızıntılar ve son olarak Samsung tarafından yayınlanan davetiyenin ardından Galaxy Note 9'un çıkış tarihinden tutun, özellikleri ve fiyatlarına kadar hemen hemen tüm detayları hakkında bilgi sahibi olduk. Peki Galaxy Note 9 modelinin detayları neler?

GALAXY NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Galaxy Note 9 hakkında gelen bilgilere göre, telefon büyük olasılıkla 6.3 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak. 19.2:9 oranında bir ekranla gelen cihaz, fiziksel tasarım açısından Note 8'e benzer olacak. Bununla birlikte, parmak izi sensörü yerleşiminin yeniden konumlandırıldığı ve kamera sensörlerinin altına yerleştirildiği de biliniyor. Galaxy Note 9, her ikisi de OIS ile gelen 12MP sensörlü çift arka kameraya sahip. Önde ise 8MP kamera bulunuyor.

Galaxy Note 8'in halefi dahili donanım açısından, Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemci ve Exynos 9810 işlemciden güç alacak. Türkiye'deki kullanıcılar ise önceki yıllarda olduğu gibi Exynos'lu modele sahip olacaklar. Samsung Galaxy Note 9'un, depolama ve batarya açısından büyük bir yükseltmeye sahip olması bekleniyor. Mesela telefon 512GB'lık bir depolama seçeneğine de sahip olacak. Galaxy Note 9'un temel sürümü 6GB RAM ve 64GB'lık yerel depolama alanına sahip. Telefon, hızlı şarj teknolojisi desteği ile 4,000mAh'lik bir bataryayla gelecek. Raporlar, Galaxy Note 9'un Bluetooth bağlantılı bir cihaz olarak işlev görecek geliştirilmiş bir S-Pen'e sahip olacağını gösteriyor.

GALAXY NOTE 9'UN RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

GALAXY NOTE 9 ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Samsung, 9 Ağustos'ta Brooklyn ve New York'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Telefonun tanıtıldığında hemen ön siparişe sunulması ve iki hafta içerisinde de global anlamda satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Note 8, piyasaya sunulduğunda 929 dolara satışa çıkmıştı ve Samsung'un Note 9'un fiyatını aynı oranda tutmasını bekliyoruz, özellikle de şimdi Apple iPhone X ile fiyat açısından rekabet etmesi gerektiği düşünüldüğünde.

Bir sızıntı, 512GB'lık versiyonunun İngiltere'de 1,150 sterlin değerinde olacağını ortaya koydu, ancak bu cihazın en yüksek fiyatlı seçeneği olacak gibi görünüyor. Bu yüzden standart versiyonun yaklaşık 940 $, 128GB modelinin ise yaklaşık 1.220 $ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 İŞTE BÖYLE GÖRÜNÜYOR (NOTE 9'UN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ)

NEDEN ÇIKIŞ TARİHİ ERKENE ALINDI??

Samsung'un Note 9 modelinin tanıtımını erkene almasının sebebi, Apple'ın Eylül ayı başında açıklayacağı iPhone X2 ve iPhone 9 telefonlarıyla direkt ilgisi var.

Tabii ki, Note serisi telefonlar genelde daha önce tanıtılıyor, ancak Samsung bu sefer yeni Note modelini daha erken piyasaya sunup, yeni iPhone'ların biraz daha önüne geçmek istiyor.

SAMSUNG CEO’SU GALAXY NOTE 9'U KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ