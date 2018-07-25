Samsung Galaxy Note 8 işte böyle görünüyor (Note 9'un fiyatı ve özellikleri)

Evleaks boş durmadı ve Samsung Galaxy Note 9'un basın görsellerini sızdırdı. Telefon üç farklı renkte geliyor, mavi renk dışında diğer iki modelin S Pen'in rengi, telefonlarla aynı. Fakat mavi renkte S Pen sarı renkte.

Daha önceki raporlara ve verilen bilgilere göre Note 9, Note 8'e göre fark edilmeyecek kadar daha kısa. Note 9'un, 160.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. Note 8'in boyutları ise 162.5 x 74.8 x 8.6 mm. Ayrıca parmak izi de kameranın hemen altına alınmış. Tasarımsal olarak pek bir fark yok.