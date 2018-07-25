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8 işte böyle görünüyor (Note 9'un fiyatı ve özellikleri)

'un merakla beklenen telefonu 9'un final tasarımını gösteren görselleri sızdırıldı. Görseller ise ünlü sızıntı kaynağı Evleaks tarafından paylaşıldı. Note 9'un fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi hakkındaki detaylar da haberimizde yer alıyor.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:59
Samsung Galaxy Note 8 işte böyle görünüyor (Note 9'un fiyatı ve özellikleri)

Evleaks boş durmadı ve 9'un basın görsellerini sızdırdı. Telefon üç farklı renkte geliyor, mavi renk dışında diğer iki modelin S Pen'in rengi, telefonlarla aynı. Fakat mavi renkte S Pen sarı renkte.

Daha önceki raporlara ve verilen bilgilere göre Note 9, Note 8'e göre fark edilmeyecek kadar daha kısa. Note 9'un, 160.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. Note 8'in boyutları ise 162.5 x 74.8 x 8.6 mm. Ayrıca parmak izi de kameranın hemen altına alınmış. Tasarımsal olarak pek bir fark yok.

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Samsung Galaxy Note 8 işte böyle görünüyor (Note 9'un fiyatı ve özellikleri)
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