Samsung CEO’su Galaxy Note 9'u kullanırken görüntülendi

Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 9 hakkında uzun zamandır sızıntılar oluyordu. Fakat bu sefer ki sızıntı Samsung'un CEO'su DJ Koh'dan geldi. Halka açık bir alanda şirketin yeni telefonu ile kameralara yakalandı. Özellikle S Pen ile önceki modellerden farklılaşacağı söylenen Galaxy Note 9 modelinde, yeniden tasarlanan parmak izi ve kamera tasarımı da öne çıkıyor.

Şu ana kadar ki ortaya çıkan sızıntılar ile paralellik gösteren tasarım, Galaxy Note 8 ile olan benzerliği de gözler önüne seriyor. Tasarımdaki tek farkın parmak izi sensöründe olduğunu söyleyebileceğimiz modelin, en büyük farkının ise son sızıntıda yer almayan S Pen tarafında olacağı iddia ediliyor.

Bluetooth ile çalışacak olan yeni S Pen ile Bixby kontrol edilebilecek veya uzaktan fotoğraf çekmek için deklanşör olarak kullanılabilecek. 9 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan Galaxy Note 9 bakalım bizlere sürpriz yapmayı başarabilecek mi? (Hürriyet)

SAMSUNG GALAXY S10 ÜÇ FARKLI MODEL OLARAK ÇIKACAK

GALAXY NOTE 9 CANLI KANLI ORTAYA ÇIKTI