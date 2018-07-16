Galaxy Note 9 canlı kanlı ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 9 tanıtımına çok az bir süre kala yeni amiral hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonra olarak dün, Note 9'un satış tarihi ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Bu defa da Note 9 bir fotoğrafta kendini gösterdi.

Galaxy Note 9'un kutusu olduğu iddia edilen bu fotoğrafta, telefonun fiziksel detayları açıkça görünüyor. Arka tarafta yatay bir kamera düzeninin bulunduğu telefon, bu alanın altında ise yine parmak izi okuyucuya yer veriyor. Samsung'un parmak izi sensörünün yerleşimi konusunda daha Galaxy S8, Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 akıllı telefonlarıyla fazlasıyla eleştirildiğine şahit olmuştuk. Bunun sebebi ise, sensörü kullanmak isterken, parmağınızla istemeden kamerayı kirletmeniz. Bakalım benzer sorun Note 9'da da tekrarlanacak mı...

Öte yandan parmak izi sensörünün arka yüzde görünmesi, ekrana entegre sensörün başka bir bahara kaldığının da göstergesi pek tabii.

Note 9'un altına baktığımızda ise burada da hoparlör mazgalını, USB-C portunu ve 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Burada sol taraftaki boşluk ise, S Pen yuvası.

Hürriyet'e göre, Galaxy Note 9'un teknik detayları ise oldukça güçlü olacak. Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde bir ekranın bulunması beklenirken, işlemci olarak da Snapdragon 845 ve Exynos 9810 Octa taşıyacağı öngörülüyor. Muhtemelen 6 GB RAM ve 8 GB RAM kapasitesi seçenekleriyle gelecek olan Note 9, yine 4000 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi olabilir. Ayrıca Note 9'un 512 GB gibi dev bir depolama alanı sunacağı da konuşuluyor. Tüm bunların hepsini Samsung'un 9 Ağustos'ta New York'ta düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde göreceğiz.

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