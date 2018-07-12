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Plus detaylandı! (İşte 'un 2019 bombası)

'un 2019 yılı başlarında piyasaya sunması beklenen telefonu Plus ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 21:03
Galaxy S10 Plus detaylandı! (İşte Samsung'un 2019 bombası)

'un üç farklı modelle gelebileceğini daha önce duymuştuk. Bu modellerden üst seviye olanı, yani Galaxy S9 Plus'ın selefi, dedikoduya göre üç arka kameraya sahip olacaktı. Şimdi ise cihazın bununla kalmayacağı, ön yüzünde çift kamerayla geleceği söyleniyor. Galaxy S10 Plus eğer çift ön kamerayla gelirse, bu bir ilk olmayacak çünkü yeni Galaxy A8 de çift ön kamerayla geliyordu. Telefon bu sayede selfie'lerinize derinlik efekti uygulayabiliyordu. Peki Galaxy S10 Plus'ın çift ön kamerası, bundan başka bir amaçla kullanılabilir mi?

Hürriyet'e göre, 'un yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını ve Apple'ın daha üstün olan Face ID'sine yetişmek istediğini biliyoruz. Ön yüze eklenen ikinci kamera, bu yönde atılmış bir adım olabilir. Ancak kesin bilgiyi ancak önümüzdeki sene alacağız gibi görünüyor. Galaxy S10'da kamera dışında da ciddi geliştirmeler olacak; bu yüzden sızıntıları takip etmeye devam edin.

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Galaxy S10 Plus detaylandı! (İşte Samsung'un 2019 bombası)
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