En çok satan akıllı telefonlar açıklandı

Counterpoint Research'ün verilerine göre geçtiğimiz nisan ayında en satan akıllı telefon Samsung Galaxy S9 Plus olmuştu. Mayıs ayı istatistiklerini açıklayan araştırma şirketi, zirvede değişiklik yaşandığını duyurdu.

Güncel verilere göre mayıs ayında en çok satan akıllı telefon burun farkıyla iPhone 8 oldu. Küresel akıllı telefon pazarındaki satışların %2,4'ünü oluşturan iPhone 8 satışlarını yine aynı orandaki Galaxy S9 Plus takip etti. iPhone X, %2,3 ile üçüncülüğe yerleşirken, Xiaomi Redmi 5A modeli %2,2 ile dördüncü sırada yer buldu.

Habertürk'e göre Mayıs ayının en çok satanlar listesinde ayrıca iPhone 8 Plus, Galaxy S9 ve Huawei P20 Lite da yer aldı.

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