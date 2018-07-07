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En çok satan lar açıklandı

Bir araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre Mayıs ayı itibarıyla en çok satan modeli iPhone 8 oldu.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 02:23 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 02:24
En çok satan akıllı telefonlar açıklandı

Counterpoint Research'ün verilerine göre geçtiğimiz nisan ayında en satan Samsung Galaxy S9 Plus olmuştu. Mayıs ayı istatistiklerini açıklayan araştırma şirketi, zirvede değişiklik yaşandığını duyurdu.

Güncel verilere göre mayıs ayında en çok satan akıllı telefon burun farkıyla iPhone 8 oldu. Küresel akıllı telefon pazarındaki satışların %2,4'ünü oluşturan iPhone 8 satışlarını yine aynı orandaki Galaxy S9 Plus takip etti. iPhone X, %2,3 ile üçüncülüğe yerleşirken, Xiaomi Redmi 5A modeli %2,2 ile dördüncü sırada yer buldu.

Habertürk'e göre Mayıs ayının en çok satanlar listesinde ayrıca iPhone 8 Plus, Galaxy S9 ve Huawei P20 Lite da yer aldı.

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En çok satan akıllı telefonlar açıklandı
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