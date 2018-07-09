Samsung dünyanın en büyük fabrikasını açıyor

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, dünyanın en büyük cep telefonufabrikasını Hindistan'ın başkentinin eteklerinde hizmete alıyor.

Samsung'un yeni fabrikası yılda 120 milyon telefon üretme kapasitesine sahip olacak. Şirket bu fabrikada 100 doların altındaki daha alt segment telefonlardan, amiral gemisi olan S9 modeline kadar her türlü modelin üretimini gerçekleştirecek.

Fabrika, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in katılımıyla hizmete girecek. 2014 yılında iktidara gelen Modi, "Hindistan'da üret" sloganıyla yabancı yatırımcıları ülkesine çekmeye gayret gösteriyor. Geçen yıl Hindistan 62 milyar dolarlık yatırım çekerek bu alanda rekora imza atmıştı.

Samsung, ülkenin katlanarak büyüyen cep telefonu talebi doğrultusunda bu hamleyi gerçekleştirdi. 1,3 milyarlık ülkede 425 milyon akıllı telefon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. IDC'nin verilerine göre Hindistan akıllı telefon pazarı 2017 yılında 124 milyon siparişle yüzde 14 büyüme kaydetti.

Geçen yıl Hindistan, ABD'yi geçerek Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı haline gelmişti. Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2021 yılında ülkede 780 milyon akıllı telefon kullanılması bekleniyor. 2016'da bu rakam 359 milyon olarak kaydedilmişti.