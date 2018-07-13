Apple'dan sonra Samsung da zam yaptı mı?

Apple'ın yaptığı zam teknoloji gündemindeki sıcaklığını halen koruyor. 64 GB'lık iPhone X'in fiyatı 6.099 TL'den 7.499 TL'ye yükseldi. 256 GB'lık modelin fiyatı da 8.599 TL oldu. Eski fiyatı ise 6.899 TL'di. Zam diğer iPhone modelleri dışında diğer Apple ürünlerine de yansıdı. Yeni fiyatlarla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

FİYATLAR ZAMANLA YÜKSELDİ

Bununla birlikte Güney Koreli üretici Samsung'un da fiyatlarında artış yaşandı. Fakat bu artışın telefonların tanıtımından bu yana olan zaman içinde gerçekleştiğini belirtelim. Galaxy Note 8 ilk tanıtıldığında fiyatı 4.999 TL'di, ancak ocak ayında telefona zam yapılmış ve fiyatı 5.499 TL'ye çıkmıştı. O zamandan beridir 64 GB'lık Note 8'in fiyatı değişmedi.

Samsung'un amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın fiyatlarında da aylar içinde gerçekleşen bir artış var görünüyor. 128 GB'lık Galaxy S9+ fiyatı 5.699 TL oldu. Gerçi bununla birlikte ilginç bir şekilde 256 GB'lık Galaxy S9+'ın fiyatı da 5.699 TL. Bu fiyatların Samsung'un resmi sitesinde yazdığını da belirtelim.

Samsung belirli bir süre sonra fiyatlarına zam yapabilir. Yani böyle bir ihtimal bulunuyor.

GALAXY NOTE 9'UN FİYATI NEDİR?

Diğer yandan Samsung, 9 Ağustos'ta Note serisinin en son modeli olan Galaxy Note 9'u tanıtmaya hazırlanıyor. Polonyalı bir sitenin iddiasına göre Note 9'un 128 GB depolama alanına sahip modelinin fiyatı 990 euro olacak. Yeni cihazın 6 GB RAM'le geleceği söyleniyor.