Samsung Galaxy S10 üç farklı model olarak çıkacak

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9'u tanıtmasına daha haftalar olmasına rağmen şirketin gelecek amiral gemisi olan Galaxy S10 hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. TF International analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Kore devi, Apple'ın üç farklı iPhone çıkarmasına karşın benzer bir strateji izleyecek.

APPLE ANALİSTİ NELER SÖYLEDİ?

Kuo'ya göre Samsung 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç ekran boyutuna sahip üç adet S10 modeli piyasaya sürecek. En küçük boyutlu model, giriş seviyesinde bir akıllı telefon olarak tasarlanıyor ancak diğer iki model daha yüksek özelliklere sahip olacak. Büyük boyutlu iki modelin parmak izin okuyucusu arkasında yer alırken küçük boyutlu modelinki ise cihazın yanında duracak.

Büyük boyuta sahip S10 modellerinin üç adet kamerası olacağı da konuşuluyor. Üstelik cihazın önündeki kameranın yüz tanıma hizmeti sunabilmesi için 3D özelliği de olacak. Samsung'un S10 genelde olduğu gibi Şubat'ın sonlarında tabnıtması bekleniyor. 9 Ağustos 2018'de ise Galaxy Nnote 9 tanıtılacak. (Habertürk)