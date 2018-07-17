Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Samsung Galaxy S10 üç farklı model olarak çıkacak

Galaxy S10 üç farklı model olarak çıkacak

Koreli akıllı üreticisi, en büyük rakibi 'ın iPhone taktiğine benzer bir strateji izleyecek. Güçlü kaynaklara göre , üç farklı boyutta Galaxy S10 piyasaya sürmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:31
Samsung Galaxy S10 üç farklı model olarak çıkacak

'un merakla beklenen yeni akıllı u Galaxy Note 9'u tanıtmasına daha haftalar olmasına rağmen şirketin gelecek amiral gemisi olan Galaxy S10 hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. TF International i 'ya göre Kore devi, 'ın üç farklı iPhone çıkarmasına karşın benzer bir strateji izleyecek.

APPLE ANALİSTİ NELER SÖYLEDİ?

'ya göre Samsung 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç ekran boyutuna sahip üç adet S10 modeli piyasaya sürecek. En küçük boyutlu model, giriş seviyesinde bir olarak tasarlanıyor ancak diğer iki model daha yüksek özelliklere sahip olacak. Büyük boyutlu iki modelin parmak izin okuyucusu arkasında yer alırken küçük boyutlu modelinki ise cihazın yanında duracak.

Büyük boyuta sahip S10 modellerinin üç adet kamerası olacağı da konuşuluyor. Üstelik cihazın önündeki kameranın yüz tanıma hizmeti sunabilmesi için 3D özelliği de olacak. Samsung'un S10 genelde olduğu gibi Şubat'ın sonlarında tabnıtması bekleniyor. 9 Ağustos 2018'de ise Galaxy Nnote 9 tanıtılacak. (Habertürk)

Apple'dan sonra Samsung da zam yaptı mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsung Galaxy S10 üç farklı model olarak çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN