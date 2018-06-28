Galaxy Note 9'un resmi çıkış tarihi belli oldu

Günlerdir Samsung'un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy Note 9 konuşuluyor. Birçok özelliğini ve tasarımını az çok öğrendiğimiz Galaxy Note 9 modeliyle ilgili sonunda Samsung'dan resmi açıklama da geldi.

GALAXY NOTE 9 ÇIKIŞ TARİHİ

Samsung'un yayınladığı teaser video ile duyurulan o tarih ise 9 Ağustos oldu. Zaten Note 9'un Ağustos'ta tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ve böylece resmi tarihi de öğrenmiş oldu.

İPUÇLARI DA VAR!

Bunların yanı sıra Samsung'un yayınladığı videoda yeni modelle ilgili bazı ipuçları da bulunuyor. Altın renginin ağırlıklı olarak göründüğü videoda cihazda bulunacak Altın renk seçeneğinin haberi verilmiş gibi görünüyor. Bunun yanında yeni S-Pen özellikleri de videoda ipucu olarak verilmiş.

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