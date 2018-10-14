Suyu şifalı, tarihi zengin

Afyonkarahisar
konumu itibariyle küçükken arabayla yaptığımız yolculuklarda durak noktamızdı. Afyon'a varmak için sabırsızlanırdım. Meşhur sucuğunda değildi gözüm. Vişneli ekmek kadayıfıydı iştahımı kabartan. Üzerinde enfes Afyon kaymağı ile servis edilen tatlının bugün hala tadı damağımda. Kuzu kebabı, döneri, haşhaşlı köy ekmeği de küçüklüğümde hafızama kazınan diğer lezzetleri. O halde hazır havalar soğumuş, sonbahar kendini iyice hissettirmeye başlamışken bir termal ziyareti yapalım. Hem şifalı sularında dinlenelim hem de bol bol yiyelim, içelim. Afyon'u yeni ve eski olarak ikiye ayırabiliriz. Eski Afyon bugün restoran ve butik otel olarak işletilen eski konakların yer aldığı bölüm. Hareketli ve kalabalık bölgesi de diyebiliriz. Çarşıları ve meşhur kalesi de yine burada. Ara sokaklarında kaybolmak ve tarihi yapıları bol bol fotoğraflamak için biçilmiş kaftan. ÖNCE KALEYE ÇIKALIM
Gezmeye Afyonkarahisar Kalesi'nden başlayabiliriz. Hititler'den başlayıp Osmanlı'ya kadar sürekli el değiştiren kale pek çok efsaneye de konu olmuş. Merkezde Ulu Cami
'nin karşısındaki kalenin bugün sadece surlarını görebiliyoruz. Kaleye ulaşmak için tabana kuvvet yaklaşık 1000 merdiven çıkmak gerekiyor. Afyon'daki yemekler o kadar lezzetli ki bu kaleye çıkıp biraz spor yapmış olma fikri kulağa fena gelmiyor. Hem tepede uçsuz bucaksız bir Afyon manzarası sizi bekliyor. Kaleye giriş ücretsiz. Sonrasında kafelere dönüştürülmüş eski konaklarda soluklanabilir ya da gözleme yiyebilirsiniz. Hem merdivenler ve temiz hava insanı acıktırıyor. TAARRUZUN BAŞLADIĞI YER
Afyon'a gelenlerin ilk ziyaret ettikleri yerin başında (termal otelleri saymıyorum) Kocatepe geliyor. 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal tarafından Büyük Taaruz'un başlatıldığı yere bir rehber eşliğinde çıkarsanız ilginç bir deneyim yaşarsınız. Neredeyse her şehirde bir Ulu Cami karşımıza çıkıyor. Buradaki 40 ahşap sütun üzerine kurulu olduğundan 40 Direkli Cami olarak da anılıyor. Selçuklu döneminden kalan camiyi 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Afyon Mevlevihanesi ise Anadolu'da kurulan en eskilerden bir tanesi. Afyon, Mevleviliğin önemli bir merkezi olmuş. Kuruluşunun 13. yüzyıla dayandığı tahmin edilen Mevlevihane birçok kez yangın atlattıktan sonra 2008 yılında restore edilmiş ve müze olarak hizmete açılmış. Bahçesinde derviş odaları, mutfak ve mezarlıklar bulunan müzeyi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. GEÇMİŞE YOLCULUK
1936 yılında şehrin Yunan işgalinden kurtulması anısına dikilen Anıtpark'a uğrayabilirsiniz.
Hükümet Konağı'nın yanında yer alan Zafer Müzesi, Büyük Taarruz
sırasında Atatürk'ün karargah olarak kullandığı yer. Mesai saatlerinde ziyarete açık.
Antik eserlere ilginiz varsa buyurun Arkeoloji Müzesi'ne. Oldukça zengin bir koleksiyona sahip üstelik. Pazartesi hariç gezilebilir.
Çeşmeli Konak da Afyon'un ilk özel müzesi. Bugün ise kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet gösteriyor.
Hamur işi, sucuk kaymak ve dahası
Afyon kesinlikle bir gastronomi turunu hak ediyor. Üstelik mutfağı girişte bahsettiğim ekmekli kadayıf, kaymak ve sucuktan çok daha fazlasını sunuyor.
1922'de kurulan İkbal Lokantası'nı artık duymayan kalmadı. Biri yol üzerinde, diğeri merkezde iki şubesi var. Genelde tatilciler yol üzerindekinde mola verir. Ama merkezdekinin tadı bir başka. Tandırı enfes. Ama vişneli ekmek kadayıfı için yer bırakmayı unutmayın.
Hiç sucuk döner tattınız mı? İşte Afyon'a gelip de yemeden dönmemeniz gereken bir lezzet. Bunun için mekan Gamze Döner olmalı. Yanında da bol köpüklü açık ayran içmeyi ihmal etmeyin.
Şefika Teyze'nin Ayazini Köyü'ndeki evini ziyaret etmeyen neredeyse kalmadı. Zira kendisi de pek meşhur. Televizyon kanallarının neredeyse hepsine çıktı. Patates, peynir ve ıspanaklı karışık gözlemesi çok lezzetli. Zaten kullandığı ürünleri kendi tarlasında yetiştiriyor.
1840'tan beri hizmet veren Aşçı Bacaksız artık şehrin mihenk taşlarından biri olmuş. Hazırlık aşaması üç gün süren meşhur kuzu kebabı yemek için uğramanız gereken adres.
Salim Usta zamanında sarayda aşçılık yapmış bir usta. Merkezdeki Uzun Çarşı'da onun adını taşıyan restoranı da torunları işletiyor. Lokantada tandır, güveç kavurma gibi lezzetler tadabilirsiniz.
Vişneli ekmek kadayıfını alıp eve götürmek isterseniz Aftat'a uğrayın. O kadar güzel paketliyorlar ki gelene kadar bozulmuyor. İSTANBUL EN İYİLER LİSTESİNDE
Conde Nast Traveler okuyucuları dünyadaki en iyi şehirleri seçti. Büyük şehirler kategorisinde İstanbul
17. sırada yer aldı. Dergi okuyucuları İstanbul'a geri dönme zamanının geldiği konusunda hemfikir. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı görülmesi gereken yerler arasında belirtilmiş. Kalabalıktan bir parça uzaklaşmak isteyenlere ise Galata, Karaköy restoranları adres gösterilmiş. TATİL ÖMRÜ UZATIYOR
Erkekler üzerinde 40 yıl süren bir araştırma yapıldı. Sigara içen, kalp damar hastalıklarına yatkın, kan şekeri yüksek, kilolu denekler seçildi. Bir gruba sağlıklı beslenme planı uygulandı. Beş yıl sonra ilk gruptakilerin kalp hastalıkları riskinin yüzde 46 azaldığı gözlemlendi. Ama 15 yıl sonra gruptaki ölüm oranı fazlaydı. İkinci gruptakiler ise yılda üç haftadan daha fazla tatil yapmıştı. EN UZUN UÇUŞ
Dünyanın en uzun uçuşu Singapur Havayolları'nın Newark-Singapur seferine başlamasıyla değişti. 9 bin 521 mil mesafelik uçuş toplam 18 saat 45 dakika sürüyor. İkinci en uzun uçuş ise Katar Havayolları'nın 17 saat 40 dakikalık Auckland (Yeni Zelanda)-Doha uçuşu. BOL ÖDÜLLÜ PROGRAM
SunExpress, yeni ödül programı SunExpress Bonus'u hizmete soktu. Uçtukça bedava uçuş kazandıran programla yolcular, seyahatleri için hesap oluşturma ve kişisel tercihlerini paylaşma imkanına sahip olurken daha kolay ve esnek bir şekilde rezervasyonlarını gerçekleştirebiliyor. SunExpress Bonus'un aile hesabı da var. Aile bireyleri ortak hesaplarında puan toplayıp bu puanları kendi aralarında, ihtiyacı olanla paylaşabiliyor ve ek hizmet satın alabiliyor. Üyeler, SunExpress'in her destinasyonda geçerli olan 10 uçuşa bir uçuş hediye avantajından da faydalanabiliyor. İĞNEADA'YA DAVETLİSİNİZ
Jolly Tur, 29 Ekim'de birçok ilden çıkışlı olarak Edirne İğneada Turu düzenliyor. Tur kapsamında Longoz ormanlarının içinde bulunan Dupnisa Mağarası'nı ziyaret edebilirsiniz. Dupnisa, 3200 metrelik galerisi ile eşsiz güzellikte el değmemiş sarkık ve dikitlere sahip. İğneada'ya 15 km mesafedeki Beğendik Sınır Köyü ise uzun plajı ve hemen karşı kıyıda bulunan Bulgar sınırı ile dikkat çekici. Bucuktepe Tarabyası'nda Şükrü Paşa Anıtı, Balkan Savaşı Müzesi, Sırp Sandığı Müzesi, Sarayiçi, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Meydanı, Adalet Kasrı, Fatih ve Saray köprüleri turda görülecek yerlerden sadece birkaçı. DALAMAN'DA YENİLENİN
Doğanın içinde hizmet veren, zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa, sonbahar erken rezervasyon uygulaması başlattı. Kampanya kapsamında 22 Aralık tarihine kadar otelde en az iki gece konaklama yapan misafirlere özel imkanlar sunuluyor. Önceki yıllarda dört ay kapalı olan otel, bu yıl sadece 6 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında kısa bir ara verecek.