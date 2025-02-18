Video Dünya ABD ve Rus heyetleri Riyad’da görüşmelere başladı | Video
ABD ve Rus heyetleri Riyad’da görüşmelere başladı | Video

ABD ve Rus heyetleri Riyad’da görüşmelere başladı | Video

18.02.2025 | 10:59

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı.

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