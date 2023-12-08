Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı | Video

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hasara yönelik henüz bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDAN SONRA SALDIRILAR ARTTI

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan sonra Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 70'ten fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.