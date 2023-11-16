Video Dünya Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video
Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video

Çin'de kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı | Video

16.11.2023 | 14:32

Çin’in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Lüliang kentindeki bir kömür madeni şirketine ait binada çıkan yangında 26 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

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Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Lüliang kentindeki Yongju Coal şirketine ait 4 katlı binada yerel saatle 06.50'de yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından 64 kişi hastaneye kaldırılırken, 26'sı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 38 kişinin ise tedavisi sürüyor.

8 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Lüliang itfaiyesi alevler yaklaşık 8 saat sonra söndürebildi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilgili birimlere talimat göndererek yetkililerden yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesini ve olayın nedeninin en kısa sürede tespit edilerek sorumluların bulunmasını istedi. Xi Jinping, tüm bölgelerin ve ilgili birimlerin yangından ders alması gerektiğini, kilit endüstrilerdeki potansiyel risklerin araştırılması ve insanların can ve mal güvenliğinin korunması için çaba harcanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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