Gazze Şeridi’ne 200 yardım tırı geçti | Video
İsrail ile Hamas arasında varılan insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne geçen yardım tırı sayısı 200 oldu.
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