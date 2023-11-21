Gazze'den tahliye edilen 87 kişi İstanbul’a getirildi | Video
Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilen 87 kişilik kafile, Mısır’ın başkenti Kahire'den kalkan tarifeli uçakla gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.
"GÜVENLİK SIKINTIMIZ VAR, İNSANLAR BİR YERDEN BİR YERE KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"
Gazze'de ailesini bırakıp İstanbul'da yaşayan eşinin yanında gelen 33 yaşındaki Ahmet Şaltur, çok sayıda kişinin kurtarıldığını belirtti. Şaltur, ''Herkes bizim için elinden geleni yaptı ve ailem hala Gazze'de yaşıyor. Orada kalmaya devam edecekler. Bir sürü eksik var elektrik, gaz ve su. Yakıt en önemli ihtiyacımız. Yakıt eksikse suyu yer altından çıkaramıyorlar. Asıl en önemlisi güvenlik sıkıntımız var ve insanlar bir yerden bir yere kaçmaya çalışıyorlar. Güvenli bir yer kalmadı, hastaneler okullar ve kiliseler hep bombalandı'' diye konuştu. İstanbul'da yaşayan ve havalimanına eşini karşılamaya gelen Ahmet Şaltur'un eşi Sümeyra Yıldız ise, "Çok şükür rahatladık tabii ki ama tam anlamıyla Filistin özgür olana kadar iyi olmayacağız. Mücadeleye elimizden geldiği kadar devam edeceğiz'' dedi.
İstanbul'a getirilen 87 kişiden oluşan kafilede bulunan ve Türkiye'de yaşayan Özgül Smery ise, "3 günden beri sınır kapısındaydık, yoldayız ve çok yorgunum. Ülkeme geldiğim için seviniyorum ama tabii ki bu buruk bir sevinç arkamda bıraktıklarım için'' ifadelerini kullandı.
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