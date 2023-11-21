Gazze'den tahliye edilen 87 kişi İstanbul’a getirildi | Video 21.11.2023 | 09:24 Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilen 87 kişilik kafile, Mısır’ın başkenti Kahire'den kalkan tarifeli uçakla gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 87 kişilik kafile, Kahire'den gece saatlerinde kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 02.45 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanında bulunan VİP terminaline getirilen içerisinde çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup, VİP salonundaki kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü.Gazze'de ailesini bırakıp İstanbul'da yaşayan eşinin yanında gelen 33 yaşındaki Ahmet Şaltur, çok sayıda kişinin kurtarıldığını belirtti. Şaltur, ''Herkes bizim için elinden geleni yaptı ve ailem hala Gazze'de yaşıyor. Orada kalmaya devam edecekler. Bir sürü eksik var elektrik, gaz ve su. Yakıt en önemli ihtiyacımız. Yakıt eksikse suyu yer altından çıkaramıyorlar. Asıl en önemlisi güvenlik sıkıntımız var ve insanlar bir yerden bir yere kaçmaya çalışıyorlar. Güvenli bir yer kalmadı, hastaneler okullar ve kiliseler hep bombalandı'' diye konuştu. İstanbul'da yaşayan ve havalimanına eşini karşılamaya gelen Ahmet Şaltur'un eşi Sümeyra Yıldız ise, "Çok şükür rahatladık tabii ki ama tam anlamıyla Filistin özgür olana kadar iyi olmayacağız. Mücadeleye elimizden geldiği kadar devam edeceğiz'' dedi.İstanbul'a getirilen 87 kişiden oluşan kafilede bulunan ve Türkiye'de yaşayan Özgül Smery ise, "3 günden beri sınır kapısındaydık, yoldayız ve çok yorgunum. Ülkeme geldiğim için seviniyorum ama tabii ki bu buruk bir sevinç arkamda bıraktıklarım için'' ifadelerini kullandı.