Gine’de akaryakıt dolum ve depolama terminalinde patlama: 8 ölü | Video 18.12.2023 | 13:13 Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Conakry’de bir akaryakıt dolum ve depolama terminalinde meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batı Afrika ülkesi Gine'de akaryakıt dolum ve depolama terminalinde patlama meydana geldi. Başkent Conakry'ye bağlı Kaloum idari bölgesindeki terminalde bugün erken saatlerde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle bölgedeki binaların camları patladı. Kilometrelerce uzaktan görülebilen alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, polis can kaybının artabileceğini belirtti.Yetkililer patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.