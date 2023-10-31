Video Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video

İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video

31.10.2023 | 14:32

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ne giren birliklerinin kara operasyonundan görüntü yayınladı. Çatışma anları kameraya yansıdı.

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İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları 25. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki birliklerin kara operasyonu sırasında Hamas mensuplarıyla çatışmaya girdiği belirtildi. Hamas mensuplarının tanksavar füze ve makineli tüfek kullandığı belirtilen açıklamada, çatışma anlarının ve kara operasyonunun görüntüsü paylaşıldı.

HAMAS: "GAZZE'DE İSRAİL ASKERİ ARAÇLARINI VURDUK"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

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