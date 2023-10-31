İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ne giren birliklerinin kara operasyonundan görüntü yayınladı. Çatışma anları kameraya yansıdı.
HAMAS: "GAZZE'DE İSRAİL ASKERİ ARAÇLARINI VURDUK"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 31.10.2023 | 14:32
07:38
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin'de coşkuyla kutlandı | Video 31.10.2023 | 12:16
00:29
00:21
02:22
02:48
Putin: "ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var" | Video 31.10.2023 | 08:44
01:01
00:10
06:10
İsrail, 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi | Video 30.10.2023 | 15:40
01:57
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 30.10.2023 | 15:08
01:12
01:12
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 30.10.2023 | 12:50
00:37
03:11
01:24
01:47
İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 30.10.2023 | 09:45
02:13
Dünya, Gazze için ayakta | Video 30.10.2023 | 09:44
00:51
İsrail, Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu | Video 30.10.2023 | 08:45
03:24