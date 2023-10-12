İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video 12.10.2023 | 15:09 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerini ve tesisleri bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Al-Shati mülteci kampı çevresine yaklaşık 30 dakika boyunca hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, mülteci kampına düzenlenen saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. En az 6 binanın yıkıldığı kampta Filistinliler, enkaz altındakileri kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor.Olay yerine ulaşan ambulansların yaralıları ve cansız bedenleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne naklettiği öğrenildi.İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının bin 354'e, İsrailli sayısının ise bin 300'e yükseldiği açıklanmıştı.