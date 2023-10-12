İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Olay yerine ulaşan ambulansların yaralıları ve cansız bedenleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne naklettiği öğrenildi.
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının bin 354'e, İsrailli sayısının ise bin 300'e yükseldiği açıklanmıştı.
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