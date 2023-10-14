İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video 14.10.2023 | 11:10 İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına gece boyunca devam ederken Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bir evin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail-Hamas çatışması devam ederken İsrail gece boyunca Gazze'ye yoğun bombardıman gerçekleştiriyor. Gece boyunca Gazze'yi vuran İsrail uçakları Al-Karama ve Al-Saftawi bölgelerini hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini de vuran İsrail, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Cebeliye bölgesindeki Al-Falujah'da yerleşim alanları defalarca kez vuruldu.Gece boyu gerçekleştirilen hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir al-Balah'ta bulunan bir evin vurulması sonucu çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi'de saldırılarda hasar gördü.İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 35 bin sivilin Şifa Hastanesine sığındığı kaydedildi.Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir evin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yaralananların sayısının 7 bin 696'ya yükseldiğini açıklamıştı.