İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video
İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına gece boyunca devam ederken Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bir evin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Gece boyu gerçekleştirilen hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir al-Balah'ta bulunan bir evin vurulması sonucu çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi'de saldırılarda hasar gördü.
İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 35 bin sivilin Şifa Hastanesine sığındığı kaydedildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir evin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI BİN 900'E YÜKSELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yaralananların sayısının 7 bin 696'ya yükseldiğini açıklamıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video 14.10.2023 | 11:10
02:52
01:07
02:14
36:08
Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video 13.10.2023 | 15:08
21:29
09:36
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
01:03
01:54
01:17
00:14
İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video 13.10.2023 | 09:32
06:50
00:32
İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video 12.10.2023 | 16:04
01:36
İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video 12.10.2023 | 15:09
00:06
09:55
SON DAKİKA: TBMM'de Gazze Özel Oturumu | Video 12.10.2023 | 14:22
00:39
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video 12.10.2023 | 10:10
00:07
21:12
İsrail-Hamas savaşında 5. gün! İşte Hamas’ın roketinin düştüğü yer | Video 11.10.2023 | 14:34