İsrail'den kara operasyonu: Silah depoları hedef alındı | Video 05.11.2023 | 11:05 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze?nin kuzeyinde kara operasyonlarını sürdürüyor. Dün düzenlenen operasyonda Hamas'a ait silah depoları ve askeri yerleşkelerin hedef alındığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF güçleri yüz yüze çatışmalarda teröristleri ortadan kaldırmaya ve Gazze Şeridi'ndeki terörist altyapılarını, silah depolarını, gözlem noktalarını ve terör örgütü Hamas'ın operasyonel karargahlarını yok etmek için uçakları yönlendirmeye devam ediyor" denildi.Paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri araçları ve askerlerinin faaliyetleri yer aldı.