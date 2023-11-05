İsrail'den kara operasyonu: Silah depoları hedef alındı | Video
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze?nin kuzeyinde kara operasyonlarını sürdürüyor. Dün düzenlenen operasyonda Hamas'a ait silah depoları ve askeri yerleşkelerin hedef alındığı belirtildi.
Paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri araçları ve askerlerinin faaliyetleri yer aldı.
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