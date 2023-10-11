Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video
Meksika kıyılarını vuran Lidia Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador yaptığı açıklamada, Nayarit ve Jalisco eyaletlerinde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Puerto Vallarta Havalimanı bugün yerel saatle 16.00 itibarıyla yarın 08.00'e kadar kapatıldı. Bazı bölgelerde ise okullar tatil edildi.
Meksika, kasırganın etkisi altındaki bölgelere 6 bin silahlı kuvvet personeli ile sivil savunma ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu.
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