Video Dünya Peru’da yerleşim yerinde yangın: 12 konut kül oldu | Video
Peru’da yerleşim yerinde yangın: 12 konut kül oldu | Video

Peru’da yerleşim yerinde yangın: 12 konut kül oldu | Video

27.08.2024 | 16:21

Peru’nun başkenti Lima’da yerleşim yerinde kısa devre sonucu çıkan yangının sıçradığı 12 konut kül olurken, 2 kişi yaralandı.

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Peru'da yerleşim yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Başkent Lima'nın San Juan de Lurigancho bölgesinde kısa devre sonucu başlayan yangının sıçradığı 12 konut küle döndü. Dağlık bir coğrafyaya sahip olan bölgedeki yangın nedeniyle 2 kişi de yaralandı. Yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 10 aile, yetkililere yardım çağrısı yaptı.

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen 8 itfaiye birimi ile yerel halkın ortak çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
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