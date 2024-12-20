Rusya'dan Kiev'e 8 füzeyle saldırı: 1 ölü, 7 yaralı | Video
Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
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