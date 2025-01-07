Video Dünya Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video

Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video

07.01.2025 | 12:28

Şam Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen ilk uçuşla resmi olarak uluslararası uçuşlara açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı. İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Uçakta 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi.

KATAR 7 OCAK'TA UÇUŞLARI BAŞLATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Katar Havayolları da yaklaşık 13 yıl sonra Şam'a uçuşlarını yeniden başlatıyor. Havayolları 7 Ocak Salı gününden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Katar, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den sonra Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ikinci ülke olmuştu.

İLK UÇUŞ HALEP'E YAPILMIŞTI
Suriye'de 18 Aralık'ta yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçuş, Halep'e yapılmıştı. Suriye Havayollarına ait uçak, Şam-Halep deneme uçuşu için personelle birlikte Şam'dan havalanmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video 00:31
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video 07.01.2025 | 12:28
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 06:02
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 07.01.2025 | 12:28
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran 6,8’lik depremde bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü, 62 yaralı | Video 01:49
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran 6,8’lik depremde bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü, 62 yaralı | Video 07.01.2025 | 09:29
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 04:19
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 07.01.2025 | 08:44
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 03:56
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 07.01.2025 | 08:44
Şam’ın 70 bin insanın yaşarken rejimin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesi: Kabun | Video 05:12
Şam’ın 70 bin insanın yaşarken rejimin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesi: Kabun | Video 06.01.2025 | 13:40
İsrail, YPG’ye hangi garantileri verdi? | Video 09:00
İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video 06.01.2025 | 11:32
Hindistan’da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 00:54
Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 05.01.2025 | 15:56
Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor | Video 03:03
Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor | Video 05.01.2025 | 10:01
İsrail ordusu: Yemen’den fırlatılan balistik füze başarıyla önlendi | Video 00:30
İsrail ordusu: "Yemen’den fırlatılan balistik füze başarıyla önlendi" | Video 05.01.2025 | 08:32
Emevi Camii’nde cuma namazı yoğunluğu | Video 07:37
Emevi Camii'nde cuma namazı yoğunluğu | Video 03.01.2025 | 14:33
Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı | Video 00:53
Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı | Video 03.01.2025 | 14:12
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:19
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 03.01.2025 | 12:57
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:28
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 03.01.2025 | 08:24
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 02:40
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 03.01.2025 | 08:24
Hama Hava Üssü’nde Esad’ın saldırılarda kullandığı uçaklar görüntülendi | Video 07:57
Hama Hava Üssü'nde Esad'ın saldırılarda kullandığı uçaklar görüntülendi | Video 02.01.2025 | 11:24
ABD terörle boğuşurken, FBI kahkaha atıyor | Video 00:14
ABD terörle boğuşurken, FBI kahkaha atıyor | Video 02.01.2025 | 10:38
SON DAKİKA: New York’ta gece kulübüne silahlı saldırı! | Video 03:08
SON DAKİKA: New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı! | Video 02.01.2025 | 09:03
FBI: New Orleans saldırganının tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz | Video 10:12
FBI: "New Orleans saldırganının tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz" | Video 02.01.2025 | 08:39
Trump’ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 03:13
Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 02.01.2025 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA