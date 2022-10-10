Video Dünya SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar | Video
SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar | Video

SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar | Video

10.10.2022 | 09:11

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Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe 3 patlama yaşandı. Çok sayıda binada duman yükseliyor.

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