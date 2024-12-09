Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.
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