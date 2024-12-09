Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video 09.12.2024 | 16:35 Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'de dün muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi. Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.