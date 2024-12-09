Video Dünya Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video
Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video

Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video

09.12.2024 | 16:35

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.

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Suriye'de dün muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi. Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.
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