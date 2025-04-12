ABD ve Çin'in vergi savaşı altını uçurdu! Yeni haftada beklentiler neler? | Video

Vergi savaşlarının neden olduğu sarsıntı ile geride kalan haftada piyasalar dalgalı bir seyir izlerken altın rekor üstüne rekor kırdı ve 4 bin TL bandına dayandı. Önümüzdeki hafta ne olacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan kuyumcu Faruk Yüksel anlattı.