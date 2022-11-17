Video Ekonomi ASELSAN'dan 'KORKUT' paylaşımı... KORKUT'un seri atışları geceyi gündüze çevirdi!
ASELSAN'dan 'KORKUT' paylaşımı... KORKUT'un seri atışları geceyi gündüze çevirdi!

ASELSAN'dan 'KORKUT' paylaşımı... KORKUT'un seri atışları geceyi gündüze çevirdi!

17.11.2022 | 08:22

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