Video Ekonomi Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video
Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video

Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video

22.03.2023 | 14:02

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerle buluştu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı için 5.500 TL'nin düşük kaldığını ve bayram ikramiyesi dahil yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için alternatifli modeller üzerinde çalışıldığının altını çizerek çalışmayı yakında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacaklarını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Bilgin’den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video 02:19
Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video 22.03.2023 | 14:02
EYT’liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 06:18
EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 22.03.2023 | 10:42
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 02:41
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 22.03.2023 | 09:54
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Ümraniye’de yoğun ilgi | Video 04:37
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’a Ümraniye’de yoğun ilgi | Video 21.03.2023 | 13:24
Altın rekor tazeledi, ons altın 2 bin doların üzerine yükseldi | Video 04:51
Altın rekor tazeledi, ons altın 2 bin doların üzerine yükseldi | Video 20.03.2023 | 14:18
Bakan Kurum: Şehrin ruhunu yansıtacak yaşam alanları kuracağız | Video 01:18
Bakan Kurum: "Şehrin ruhunu yansıtacak yaşam alanları kuracağız" | Video 19.03.2023 | 13:46
Bor’da yeni dönem başlıyor! Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar | Video 04:38
"Bor'da yeni dönem başlıyor! Bakan Dönmez'den A Haber'e özel açıklamalar | Video 19.03.2023 | 13:26
Bakan Kurum’dan depremzedeye tam güvence: İzmir’de teslim ettik! Sıra 11 ilde | VİDEO 06:29
Bakan Kurum'dan depremzedeye tam güvence: İzmir'de teslim ettik! Sıra 11 ilde | VİDEO 18.03.2023 | 22:50
Bakan Kurum hasar raporunu açıkladı: 11 ilde eş zamanlı temeller atılacak | Video 05:23
Bakan Kurum hasar raporunu açıkladı: "11 ilde eş zamanlı temeller atılacak" | Video 17.03.2023 | 15:34
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video 05:51
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL! | Video 17.03.2023 | 10:11
Bakan Bilgin: EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak | Video 08:07
Bakan Bilgin: "EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" | Video 16.03.2023 | 14:26
EYT’de kıdem tazminatı desteği başlıyor! İşte EYT’lileri ilgilendiren o tablo | Video 07:35
EYT'de kıdem tazminatı desteği başlıyor! İşte EYT'lileri ilgilendiren o tablo | Video 16.03.2023 | 09:56
Bakan Kurum deprem bölgesinde 35 bin konut için teslim tarihini açıkladı | Video 01:16
Bakan Kurum deprem bölgesinde 35 bin konut için teslim tarihini açıkladı | Video 14.03.2023 | 16:37
TOGG Fiyat listesi 2023 açıklandı! İşte sipariş tarihi ve merakla beklenen TOGG’un fiyatı | Video 01:00
TOGG Fiyat listesi 2023 açıklandı! İşte sipariş tarihi ve merakla beklenen TOGG'un fiyatı | Video 14.03.2023 | 14:55
Bakan Kurum: 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta ilk kazmayı vurduk | Video 03:36
Bakan Kurum: "72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta ilk kazmayı vurduk" | Video 13.03.2023 | 10:31
Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli’ni açıklıyor | Video 03:43
Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli'ni açıklıyor | Video 11.03.2023 | 15:34
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul’da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 02:09
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 09.03.2023 | 11:51
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: Yaklaşık rakam 80 milyar dolar | Video 06:41
Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: "Yaklaşık rakam 80 milyar dolar" | Video 08.03.2023 | 15:09
EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT’den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video 07:36
EYT başvurusu nasıl yapılır? Prim borcu olanlar EYT'den yararlanıp emekli olabilir mi? | Video 08.03.2023 | 10:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA