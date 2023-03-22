Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerle buluştu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı için 5.500 TL'nin düşük kaldığını ve bayram ikramiyesi dahil yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için alternatifli modeller üzerinde çalışıldığının altını çizerek çalışmayı yakında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacaklarını duyurdu.