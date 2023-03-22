Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilerle buluştu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı için 5.500 TL'nin düşük kaldığını ve bayram ikramiyesi dahil yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için alternatifli modeller üzerinde çalışıldığının altını çizerek çalışmayı yakında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacaklarını duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
06:18
EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 22.03.2023 | 10:42
02:41
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 22.03.2023 | 09:54
04:37
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’a Ümraniye’de yoğun ilgi | Video 21.03.2023 | 13:24
04:51
Altın rekor tazeledi, ons altın 2 bin doların üzerine yükseldi | Video 20.03.2023 | 14:18
01:18
Bakan Kurum: "Şehrin ruhunu yansıtacak yaşam alanları kuracağız" | Video 19.03.2023 | 13:46
04:38
06:29
05:23
05:51
08:07
Bakan Bilgin: "EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" | Video 16.03.2023 | 14:26
07:35
01:16
01:00
03:36
03:43
02:09
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
06:41