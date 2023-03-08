Video Ekonomi Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: "Yaklaşık rakam 80 milyar dolar" | Video
Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı:

Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: "Yaklaşık rakam 80 milyar dolar" | Video

08.03.2023 | 15:09

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremin bölgede ticarete verdiği zararı anlattı, Çok can yakıcı bir hadiseyle karşı karşıyayız, yaklaşık rakam 80 milyar dolar. Sadece DSİ'nin bu deprem nedeniyle 22 milyar lira civarında zararı olduğunu söyleyebilirim dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kirişci'ye, Vali Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü de eşlik etti. Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, depremin ilk anından itibaren harekete geçtiklerini ve 5 bin iş makinesi ile 15 bin çalışanı sahada görevlendirdiklerini söyledi. Bakan Kirişci, tarımsal desteklerin öne çekildiğini, üreticilere yem sağlandığını, Et ve Süt Kurumu'nun besilik hayvan ve çiğ üst alımı yaptığını anlattı. DSİ'nin enkaz kaldırmada görev aldığını hatırlatan Kirişci, bölgede gıda denetimleri yaptıklarını, özellikle raf ömrü geçmiş ürünlere dikkat edildiğini kaydetti. Bakan Kirişci, "DSİ bölgede 3 milyon 50 bin litre akaryakıt verdi. Bu rakamın ne anlam ifade ettiğini iyi bir benzin istasyonu olan arkadaşıma sordum. 1,5 yılda sattıkları miktar olduğunu söyledi" dedi.

DEPREM BÖLGESİNE MÜZE ÖNERİSİ
Deprem bölgesini mutlaka herkesin görmesini istediğini dile getiren Bakan Kirişci, "Hatta bazı binaların Anadolu tabiriyle ibret alem olsun diye tutulması, bunların adeta farkındalığı pekiştirmek, geliştirmek için bir müze gibi korunması hususu da bence önemli. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis?e yapılan saldırı sonucu Meclis'in aldığı yara Meclis'i ziyarete edenlere nasıl gösteriliyor ise depremle ilgili farkındalığı sürdürebilmek için bu tür mekanların korunması ama asgariden bugün için bizlerin buraları ziyaret etmesi hem bu acıyı paylaşmak hem bu acıyı dindirmek ve küçültmek adına önemli bir girişim. Hem de insanlar olarak ne kadar aciz olduğumuzu ne kadar çaresiz olduğumuzu gösterir, diye düşünüyorum" diye konuştu.

Deprem sürecinde Adana'nın önemli bir lojistik merkez olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Toplam 3 bin 401 TIR, 2 bin 253 helikopter ve 344 nakliye uçağı bu şehre ulaştı. 75 bin 382 ton yardım malzemesi, 117 bin 744 adet çadırla birlikte deprem bölgelerine gönderildi. Ayrıca 5 bin 630 yabancı, 8 bin 926 yurt içi arama kurtarma personeli Adana üzerinden bölgeye sevk edildi. Bunlar çalışmalarını tamamlayınca tekrar bölgeden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

'11 İLİN İHRACATI YÜZDE 40 GERİLEDİ'
Depremin ticarete verdiği zararları da aktaran Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"11 ilin ihracatı 2022 yılında 2 milyar 947 milyon 276 bin 444 dolardan maalesef 1 milyar 783 milyon 563 bin 71 dolara düşmüştür. Gerileme yaklaşık olarak yüzde 40'tır. Şubat 2022'de deprem illerindeki ihracatın toplam ihracat oranı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 15,5 iken bu maalesef şu anda yüzde 10'a düşmüştür. Çok can yakıcı bir hadiseyle karşı karşıyayız, yaklaşık rakam 80 milyar dolar. Sadece DSİ'nin bu deprem nedeniyle 22 milyar lira civarında zararı olduğunu söyleyebilirim. Daha biz basınçlı sulama sistemiyle vanayı açmadık. Vanayı açtığınızda acaba basınçlı sulama sisteminin neresinde zarar var bunu bilemiyoruz."

Adana'da 2 bin civarı orta, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken bina olduğunu belirten Kirişci, kente bin 900 konut ve 7 köy evi yapılacağını sözlerine ekledi. Toplantı, basına kapalı devam etti.

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