Video Ekonomi Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video

10.12.2024 | 15:45

2025 yılı asgari ücret zammı toplantısına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan heyecanlandıran bir mesaj geldi. Erdoğan "Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir."

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