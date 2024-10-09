Video Ekonomi Gabar, petrolde rekorlara doymuyor | Video
Gabar, petrolde rekorlara doymuyor | Video

Gabar, petrolde rekorlara doymuyor | Video

09.10.2024 | 14:23

Türkiye'nin petrol ihtiyacının şimdiden yüzde 5'ini karşılayan Gabar'da yoğun bir çalışma temposu sürüyor. 30 kulede sondaj gerçekleştirilirken 47 kuyuda günlük 47 bin 58 varil ham petrol üretim yapılıyor.

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Cumhuriyet ilanının ardından 1934 yılında başlatılan petrol arama ve keşif çalışmaları ile 1955 yılında Türkiye genelinde sadece 95 kuyu açılmış ve petrol üretim faaliyetleri başlamıştı. 1954'te TPAO'nun kurulmasının ardından özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ulusal petrol şirketi aracılığıyla da hidrokarbonlar alanında çalışmalar yapılmaya başlanan petrol keşif çalışmaları, 1954-2004 arasında 2 ve 3 boyutlu sismik araştırma çalışmaları sonucunda 3 bin 140 kuyu açılırken bin 344 kuyuda üretim yapılmıştı.

1954-2004 yılları arasında Türkiye'de günlük 29 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilirken, 2024 yılında ise sadece Gabar Dağında 47 kuyuda 47 bin 58 varil günlük petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 110 bin varil günlük petrol üretiminin yüzde 5'lik kısmının Gabar Dağından karşılanması bölge ekonomisine de büyük katkı vermesi ve yeni istihdam alanlarının açılması hedefleniyor.

GABAR DAĞINDA KEŞFİ YAPILAN PETROL TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya temsilcileri ile bir araya geldiği programda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Somali görevi, Karadeniz gazı ve Gabar petrolündeki son durum başta olmak üzere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Türkiye'nin 2016 yılında günlük petrol üretimi sadece 49 bin varildi. Bugün bu rakam 110 bin varillere gelmiş durumda. Türkiye mutlaka farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz aramalarında ortak olarak bulunması lazım. Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak istiyoruz. Kuzey Irak'ta 3 petrol sahasında ortaklığımız var. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Farklı coğrafyalarda arayışımız devam ediyor. Somali denizindeki arama bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Kendi gemilerimizle operatör olarak arama yapabilir bir ülke haline geldik. Çok kısa bir süre içerisinde 2016'dan bugüne kadar Türkiye stratejisini değiştirdi" ifadelerini kullandı.

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