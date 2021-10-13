Güneydoğu’dan 12 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu pandemi fırtınasından güçlenerek çıkmayı başaran bölgeler arasına girdi. Bölge ihracatı yüzde 28 civarında artarak, 12 milyar dolara çıktı.

Dünya ekonomilerine zor günler yaşatan pandemi fırtınasından Güneydoğu güçlenerek çıkmayı başaran az sayıdaki bölge arasına girdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geride bıraktığımız eylül ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Para'da yayımlanan KOBİ Platformu programında Hande Özdemir Gül'e anlatan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının yüzde 28 civarında artarak, 12 milyar dolara çıktığı bilgisini verdi. Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep ise yüzde 22'lik artışla 927 milyon 947 bin dolarlık satışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.