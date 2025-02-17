İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrenci başvurdu. Bu yıl üniversitelerde belirlenen kontenjanlar dahilinde kurayla belirlenecek yaklaşık 200 bin öğrenci bu imkandan yararlanacak.