Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a özel reklam filmi: “Kadın İsterse” | Video

Türkiye’nin en köklü mobilya markalarından Kelebek Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı özel reklam filmiyle kadınların ilham veren gücüne ve değiştirici enerjisine vurgu yapıyor.