Kiracıların karnesi çıkacak

Kira Raporu uygulamasını geliştiren İnteraktif Kredi Kurucu Ortağı Mustafa Gümüş, “Bu uygulama ile ev sahipleri kiracısının düzenli ödeme yapıp yapmayacağını görecek. Bir nevi kiracının karnesi çıkacak” dedi.

A Para'da yayımlanan KOBİ Platformu programında bu hafta kredi danışmanlığı sistemi ve bu kapsamda Türkiye'ye getirilen yenilikler masaya yatırıldı. Duygu Gözde Arslan'ın sunduğu programa katılan İnteraktif Kredi Kurucu Ortağı Mustafa Gümüş, Türkiye'deki skoring sektörü hakkında konuştu. Gümüş, skoring sektörünün rüzgârı arkasına alarak hızla büyüdüğünü söyledi.



KİRA RAPORU GELIYOR

Gelecek günlerde Türkiye'de de Kira Raporlama uygulamasının kullanılmaya başlayacağını anlatan Gümüş, bunun uzun zamandır hem mal sahipleri hem de gayrimenkul ofisleri tarafında çokça sorulan bir uygulama olduğunu kaydetti. Kira Raporu'nun ülkede bir ihtiyaç halini aldığını aktaran Gümüş, "30 saniye içinde ev sahiplerinin finansal açıdan nasıl bir kiracı ile karşı karşıya olduğunu görebileceği bir uygulama hazırladık. Ev sahibinin zarar görmesini engelliyoruz" diye konuştu. Kira Raporu uygulamasının yakında Türkiye'de de uygulanmaya başlayacağını belirten Gümüş şöyle konuştu: "Evimize alacağımız kiracıdan her ay yüksek tutarlarda ödemeler yapmasını bekliyoruz. Kiracılar bu tutarı ödemediği zaman biz bunun hukuki işlemleriyle çok uzun süreler mücadele etmek zorunda kalıyoruz ve çoğu zamanda tahsil edemediğimiz kiralar oluyor. Biz de dünyada olan bu kiralama modelini Türkiye'ye uyarlamak için çalışma başlattık."

SKOR ORTAYA ÇIKACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte 2020 yılında projeye çalışmaya başladıklarını anlatan Gümüş, sistemin işleyişini şöyle anlattı: "Eve bir kiracı geldiği anda kiracının hemen kira raporuna bakıyorum. Sistem bana kiracının uygun bir kiracı olup olmadığını, zamanında ödeme yapıp yapamayacağını, teminat alınmalı mı alınacaksa ne kadar almalıyım, kefil almalı mıyım gibi konularda beni uyarıyor. Ardından yine aynı sistem üzerinden kiracı ödeme yaptıkça kira kayıtları da tutuluyor. Her kiracının bir kira skoru ortaya çıkıyor. Bundan sonra kiralayacağı evlerde ev sahipleri bu bilgilerden faydalanıyor."

SKORLAMA SİSTEMİ NEDİR?

İNTERAKTIF Kredi Kurucu Ortağı Mustafa Gümüş, "İnteraktif kredi olarak biz, ticari ilişki içindeki tarafların güven içerisinde borç-alacak ilişkisi kurmalarını sağlarız. Bunu da skorlama sistemi yöntemiyle yapıyoruz. Bireysel tarafta yani müşteri tarafında, 'Nasıl kredi alabiliriz? Bankalara kredi için başvurduğumuzda nasıl olumsuz sonuçlanmaz?' gibi soruları cevaplayarak bir finansal okur-yazarlık öğretiriz. Kurumsal tarafta ise şirketlerin müşteri seçimi yaparken 'Müşteri ile hangi vadede çalışmalı? Bunun limiti ne olmalı? Ne kadar teminat almalı ya da almamalı?' gibi sorularda kurumsal tarafa karar desteği sunuyoruz. İnsanlar en çok kredi alırken, araba kiralama şirketleri arabaları teslim etmeden önce, ev sahipleri de evlerini kiraya verirken kiracının kredi notuna bakıyor" ifadelerini kullandı.



30 SANİYEDE RAPOR

Projelerinin ileriki aşamasının çok daha güçlü olacağının altını çizen Gümüş, "Bu sistem üzerinden yapılan tüm ödemeler bankacılık kredilendirmelerine de veri sağlıyor. Ayrıca bizim sistemimiz üzerinden faturaları da sorgulayabiliyor ev sahipleri. Bu çok büyük bir avantaj. Konutunuzu kiralamak isteyen vatandaşların mevcutta ödemediği veya düzensiz ödediği fatura borçları varsa KVKK kapsamında 30 saniye içinde bunları ev sahibine sunuyoruz. Yeni ev sahibinin zarar görmesini engelliyoruz. 30 saniye içinde ev sahipleri nasıl bir kiracı ile karşı karşıya olduğunu görüyor" diye konuştu.

PARİS SORBONNE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Programa katılan BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, Türkiye'de beşeri sermayenin güçlenmesi için yaptıkları 6 yıllık çalışmaya vurgu yaptı. Altunkaya, MBA (Master of Business Administration) programı Türkiye'de birçok yerde olduğunu, Executive MBA ise Türkiye'de birkaç yerde olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Dünyanın en başarılı üniversitelerinden olan Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesi ile birlikte Türkiye'de Executive MBA programı başlatıyoruz."



DÜNYACA GEÇERLI

Altunkaya, eğitimin detaylarını vererek Sorbonne'nın bu programı 50 yıldır Paris'te ve çeşitli ülkelerde düzenlediğini söyledi. Altunkaya, "Türkiye'de ilk kez bizimle birlikte başlayacak. Executive MBA programı tamamen İngilizce olacak. Dersler İstanbul'da sınıf içinde olacak, ağırlıklı olarak Sorbonne'den hocalar gelip eğitim verecek. Bu eğitime katılan kişiler tüm dünyada geçerli bir yüksek lisans derecesi alacak" dedi. Sorbonne'nin program bittikten sonra bir sınav daha yapacağını anlatan Altunkaya, şöyle devam etti: "Bu sınavda başarılı olan kişiler Sorbonne'de akademik çalışmalara katılabilir, üniversitede hoca olabilir veya doktora programına dâhil olabilir. İlk ve son haftasındaki eğitimler Paris'te olacak ve programın tamamı 14 hafta sürecek. Programa 10 yıl çalışmış, en az iki yıl yöneticilik deneyimine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilen adaylarbaşvuru yapabiliyor."