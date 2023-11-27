Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ: "Bu mutfağı, bu kültürü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" | Video
Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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