Video Ekonomi Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ: "Bu mutfağı, bu kültürü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" | Video
Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ:

Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ: "Bu mutfağı, bu kültürü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" | Video

27.11.2023 | 09:41

Konyalı Ferdi Usta Kurucusu Ferdi Çelikbağ, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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