Merkez Bankası'nın kararı döviz ve faiz yamyamlarının hedefinde!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Merkez'in bu kararı, faiz arttırımı bekleyen ve aralarında sözde profesörler de bulunan döviz ve faiz yamyamlarını rahatsız etti. Peki Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma gerekçesi neydi? Merkez'e faiz baskısı yapanları amacı ne? Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirenler neden rahatsız oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Merkez'in kararını ve gelen tepkileri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.